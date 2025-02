.com - I Kraftwerk tornano in Italia per due date nell’estate 2025

, pionieri della musica elettronica,inper due concerti evento, i bigliettiDopo il successo mondiale dei loro tour, i Krafwerkinper due imperdibili! I pionieri della musica elettronica saranno in concerto il 18 luglio a Lajatico (Pisa) presso il Teatro del Silenzio (Via dell’Uccelliera). Le prevendite sono disponibili. Il 25 luglio la storica band di Düsseldorf si esibirà al Teatro Antico di Taormina (Via Teatro Greco, 1). Le prevendite sono disponibili.Ralf Hütter e soci porteranno ini classici della discografia dei, per uno spettacolo unico in grado di unire musica e performance art. La storica band di Düsseldorf, tra le più influenti e visionarie del panorama musicale, è infatti una vera e propria Gesamtkunstwerk – un’opera d’arte totale.