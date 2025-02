.com - I grandi italiani e la musica nel libro di Filippo Poletti “L’arte dell’ascolto”

Cosa significa davvero ascoltare? A questa domanda rispondecon il suo nuovo, “al lavoro”. In quasi 400 pagine, il giornalista più seguito su LinkedIn presenta 120 interviste inedite apersonalità italiane, organizzate in sette sezioni: arti e mestieri, diritto ed economia, scienze, scrittura, società, spettacolo e sport. Da Al Bano a Giorgio Armani, Piero Angela, Mike Bongiorno, Margherita Hack, Rita Levi-Montalcini, Alda Merini, Indro Montanelli, Antonio Ricci, Carlo Verdone, Roberto Vecchioni, Bruno Vespa, Paolo Villaggio e molti altri, fra alpinisti, architetti, astrofisici, chef, scrittori, imprenditori e tanti altri professionisti, che hanno fatto la storia nel loro settore.Con le sue interviste,– che oltre ad essere giornalista e LinkedIn Top Voice, è laureato in musicologia – esplora come laabbia ispirato alcune delle menti più brillanti degli ultimi anni.