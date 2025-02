Iltempo.it - I giudici schedano chi sciopera. L'Anm vuole l'elenco degli anti e pro governo

Per qualcuno è una sorta di schedatura, come quelle liste di proscrizione che dividono i buoni dai cattivi. Per altri una novità poco comprensibile, visto che in passato non è mai stata utilizzata una procedura del genere. Sullo sfondo c'è il timore delle toghe rosse che la dichiarazione di guerra contro ilMeloni possa diventare un boomerang e sfociare in un flop clamoroso nel giorno dello sciopero, proclamato il prossimo 27 febbraio contro la riforma della giustizia. Il Tempo è venuto in possesso della mail inviata ieri dall'Anm, con tanto di format anagrafico, ae pm, per poter avere una lista dei magistrati che risponderanno alla chiamata alle armi contro l'Esecutivo, disertando i tribunali al fine di fermare la riforma della giustizia. «Impegniamoci tutti affinché la partecipazione all'astensione sia la massima possibile.