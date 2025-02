Lanazione.it - I giovani ‘testimonial’ del servizio civile: “Per noi è stata un’esperienza fondamentale”

Vezzano Ligure (La Spezia), 19 febbraio 2025 – Parlano iimpegnati nel: “Esperienza qualificante e emozionante”. Sono proprio i ragazzi che prestano la loro attività alla Pubblica Assistenza di Vezzano a invitare i coetanei a provare questa avventura, in una grande famiglia, quella del volontariato. Nel corso dell’ultimo anno, infatti, Martina, Luca e gli altri hanno potuto mettere alla prova le loro capacità e soprattutto aiutare persone in difficoltà, fatto che li rende orgogliosissimi e li fa sentire utili. Nell’ambito del nuovo bando per iluniversale ci sono sei posti disponibili alla Pubblica assistenza di Vezzano, con un compenso di 507 euro mensili a fronte di un impegno di 25 ore settimanali per 12 mesi di. Le domande dovranno essere presentate entro il 27 febbraio e i candidati devono essere in possesso di Spid.