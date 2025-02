Laprimapagina.it - I generatori sono un’importante fonte di alimentazione di riserva durante le interruzioni di corrente

Leggi su Laprimapagina.it

L’impiego dicomedidilediè molto comune. Tuttavia troppe persone non danno il giusto peso ai. Un gruppo elettrogeno di emergenza si attiva in automatico per fornire energia ai sistemi criticiun’interruzione.I gruppi elettrogeni di emergenza posessere usati comesecondaria in ambienti critici come negli ospedali ed in tutti i contesti in cui bisogna garantire continuità di servizio anche in caso di, manutenzioni programmate o guasti temporanei nella erogazione della rete elettrica. I sistemi didi emergenzainstallati per proteggere la vita e la proprietà dalle conseguenze della perdita dell’elettrica primaria.Un generatore di emergenza è composto da: un motore a combustione interna (azionamento) un alternatore (produttore di energia), una scheda digitale che provvede all’avvio/arresto automatico del gruppo ed al controllo del suo funzionamento.