Glieroidelcalcio.com - I “Gagliardettî d’Italia”: il Palermo

Leggi su Glieroidelcalcio.com

di un club siciliano: ilIl 1° novembre 1900, grazie all’iniziativa del Cavaliere Ignazio Majo Pagano nasce l’Anglo Palermitan Athletic and Foot – Ball Club, società antesignana dell’attuale. Nel 1907 tale sodalizio cambia denominazione inFoot Ball Club e assume i colori rosa e nero che ne hanno caratterizzato le gesta sportive negli anni successivi. In merito ai gagliardetti, nella stagione 1948 1949 presentavano un’aquila dorata simbolo della città di194819531965Anni ’701979Nella stagione 1953 1954 i gagliardetti con la denominazioneCalcio riportano sempre lo stemma con aquila così come quelli realizzati nel 1965. Nel 1979 l’innovazione sui gagliardetti è portata da un nuovo stemma che ritrae la testa di un’aquila all’interno di un rombo di colore verde.