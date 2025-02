Quotidiano.net - I diritti delle donne: "La storia del femminismo è un unico grande viaggio"

Leggi su Quotidiano.net

"I movimenti femministi rappresentano un, dove ogni donna può entrare con la propria valigia di parole. Siamo le storie delladei". La valigia di Cristina Manetti, capo di gabinetto della Regione Toscana e ideatrice della “Toscana“, è un bagaglio culturale, riempito di esperienze, battaglie, conquiste, che lesi passano di mano in mano da decenni. E lei, ora, ha deciso di passarlo alla figlia tredicenne. Dentro ci ha messo quelle parole che saranno indispensabili per la sua crescita personale. A Penelope che prende la valigia (Giunti, in libreria da oggi) è una lunga lettera dedicata alla figlia, ma non solo, è un romanzo per ragazze e ragazzi e diventerà anche uno spettacolo teatrale, un reading prodotto da Mismaonda e interpretato da Nancy Brilli, che andrà in giro per i teatri di Firenze, Bologna, Milano e Pontedera.