Ilgiorno.it - I diritti degli studenti con disabilità. Francesco e la gita di classe in bilico per un certificato chiesto all’ultimo

Fino al 25 novembre sembrava andasse tutto come deve andare quando c’è da garantire ad uno studente con gravissimala partecipazione ad unascolastica, il diritto a stare coi coetanei e a seguire il percorso formativo stabilito dalla scuola anche quando preveda attività fuori dalla. Lo studente in questione si chiamae frequenta il quarto anno del liceo Donatelli Pascal di Milano. Laè in agenda a maggio: 5 giorni in Irlanda. Il 25 novembre tutti gli enti interessati si sono ritrovati al tavolo per un "incontro di Rete" finalizzato a "favorire la partecipazione alla" di. Al tavolo si ritrovano, per l’esattezza, la dirigente del liceo, il medico di base di, l’assistente sociale del Comune di Segrate (dove risiede lo studente), tre dottoresse della Struttura Complessa Fragilità dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano-Martesana, due rappresentanti della onlus Coordinamento Sociosfera e Daniela Meroni, la madre del ragazzo.