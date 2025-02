Lanotiziagiornale.it - I consumi stentano, la crescita va costruita da zero. L’allarme di Confcommercio

La2025 vada, manca la spinta dei. A lanciarenell’ultima congiuntura diffusa dall’Ufficio Studi. L’inizio del 2025 conferma le caratteristiche di disfunzionamento dell’economia italiana: ai robusti presupposti per unadei, favoriti anche dall’occupazione elevata, dai redditi reali crescenti e da un’inflazione sotto controllo, non corrisponde un coerente sviluppo della spesa delle famiglie.“Auspicabile l’espansione della domanda interna”È vero che da novembre scorso il tendenziale dei, misurato nella metrica dell’Icc, è positivo e si conferma con un +0,3% a gennaio rispetto a gennaio 2024, ma l’evoluzione è stentata e permane al di sotto del suo potenziale.Anche in considerazione del nebuloso scenario internazionale, che certo non sostiene la propensione agli investimenti da parte delle aziende, un nuovo orientamento verso l’espansione della domanda interna sarebbe auspicabile.