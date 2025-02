Iltempo.it - I bus scioperano... per “il genocidio a Gaza”. Ed è sempre weekend lungo

Undi sciopero che inizia con lo stop del personale del gruppo Ferrovie dello Stato (Fs) italiane, dalle ore 21 di sabato 22, alle ore 21 di domenica 23 febbraio e continua con lunedì 24 con quello dell'Usb che interesserà il trasporto pubblico capitolino di Atac e Cotral. A destare perplessità non è tanto l'indizione dello sciopero, forma di protesta garantita dalla costituzione, quanto le motivazioni elencate dall'Organizzazione sindacale Usb Lavoro Privato Trasporti Roma, che ferma il trasporto pubblico della Regione Lazio per 24 ore (dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio). E vale la pena elencarle tutte: «Contro la politica economica del Governo Meloni esplicitata nella manovra economica per il 2025; contro il crescente coinvolgimento dell'Italia nei teatri di guerra tanto ad est quanto nel sostegno al genocida governo israeliano; per forti aumenti salariali oltre il recupero dell'inflazione reale; per una vera politica di difesa e rilancio della Sanità Pubblica».