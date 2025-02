Amica.it - I beauty trend dell’autunno 2025, secondo le passerelle

Leggi su Amica.it

Acconciature a tutto volume, ombretti pastello, unghie con decori in rilievo. Ma anche labbra nude ed extra lucide e carnagione impeccabile: sono questi ile, tendenze che abbiamo visto alle fashion week di New York e che verranno con tutta probabilità replicate anche a Milano, Londra e Parigi.Ritorno degli ombretti pastello e matte skin: iA balzare agli occhi – nel vero senso della parola – è il ritorno degli ombretti in colori accesi. Dopo stagioni in cui a dominare sono stati i colori dei boschi e della natura, verdi e marroni inframmezzati da bordeaux e blu, per l’autunnogli occhi si accenderanno di azzurro, verde, lilla e rosa, una palette pastello che in alcuni casi vira al fluo e approda anche sulle ciglia.