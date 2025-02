I 50 anni di Mulino Bianco Al via i festeggiamenti del marchio che ha portato 140 prodotti sulle tavole degli italiani 

Leggi su Open.online

celebra il suo cinquantesimoversario, dai suoi esordi nell’ottobre 1975, fino a oggi, il– parte del gruppo Barilla – hanelle case oltre 140da forno.Per celebrare l’versario, nel corso del 2025 sono previste numerose iniziative. A partire da oggi, mercoledì 19 febbraio, in piazza Gae Aulenti a Milano, è presente un’installazione che riproduce l’iconica sveglia a forma di‘80 in formato maxi. Sarà aperta al pubblico da venerdì 21 a domenica 23 febbraio dalle 9 alle 20. Un’esperienza immersiva nelcon gli oggetti iconici che hanno fatto la storia del: dalla gallina Rosita alla poltrona del famoso Mugnaio, fino alle prime “sorpresine”, passando per il Coccio e i famosi spot tv.nell’immaginario collettivo: dalla colazione italiana agli spot tvSecondo l’indagine di AstraRicerche, 9 italiani su 10 hanno ricordi d’infanzia legati ae l’88,3% dei consumatori dichiara di averli mangiati da bambino.