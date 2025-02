Ilrestodelcarlino.it - I 3 anni di guerra in Ucraina. Testimonianze e fiaccolata: "Ad Ancona per studiare. Un giorno tornerò a casa"

Un incontro in Comune e poi unain piazza Roma. Adverrà commemorato così il terzo, drammaticoversario dell’aggressione russa all’. L’appuntamento è per domenica prossima, 23 febbraio, unprima della data di inizio, nel 2022, della cosiddetta Operazione Militare Speciale voluta dal Cremlino. A organizzare l’evento è l’associazione Italia-Maidan assieme alle comunità ucraine die Fano, in collaborazione con attivisti locali, la lista civicaFutura, la redazione di Liberi Oltre Marche, Volte Europa e Radicali Italiani. Ricordiamo che nelle Marche sono circa 600 gli ucraini residenti. L’evento si articolerà in due momenti distinti. Il primo consisterà in una conferenza in programma a Palazzo del Popolo, sede del comune diin Largo XXIV Maggio, alle 16.