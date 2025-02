Gqitalia.it - I 12 migliori orologi visti all'F1 75 Live, l'evento di presentazione della nuova stagione di Formula 1

Leggi su Gqitalia.it

Glisono in festa, la1 è tornata! Nell'ultimo mese, Lewis Hamilton ha stuzzicato la fantasia dei fan con foto che lo ritraevano in completo Ferrari, ma l'F1 75organizzata a Londra in una fresca sera di febbraio ha dato un brivido speciale alla vista di tutti i venti piloti pronti a correre nella2025. L'è il primo del suo genere (il 75° anniversario è un traguardo importante da onorare) e riunisce tutte le squadre per svelare le loro nuove auto a un'arena O2 piena di super fanF1.Come sempre accade in F1, glipiù sfarzosi sono quelli che si vedono al polso dei piloti. Ecco i nostri modelli preferiti, scelti tra quelli sfoggiati durante una serata adrenalinica. È bello vedere come gli esemplari più ambiti siano quelli indossati da ospiti famosi ed ex piloti presenti all'F1 75, senza togliere nulla ai grandi protagonistiche sta per iniziare.