HSBC chiude il 2024 con utili in crescita e annuncia buyback da 2 miliardi

ilconlordi in rialzo del 6,2%, a 32,3di dollari, nel mezzo di un processo di revisione strutturale del colosso bancario britannico, mentre i profitti attribuibili agli azionisti sono aumentati del 2%, a 22,9. Il piano del ceo Georges Elhedery per semplificare la struttura e l'impostazione geografica del gruppo produrrà 1,5di risparmi sui costi annuali entro fine 2026. "Il nostro obiettivo include l'impatto di risparmi legati alla semplificazione della nostra riorganizzazione che mira a generare circa 300 milioni di riduzioni dei costi nel 2025, con un impegno per un taglio annualizzato di 1,5secondo la nostra base di costi prevista entro fine 2026", ha precisato l'istituto in una nota. Il piano di Elhedery per un'organizzazione "più semplice, più dinamica e agile" ha scosso la più grande banca d'Europa, le cui azioni a Hong Kong (oggi salgono dello +0,28%) hanno raggiunto il massimo degli ultimi 11 anni.