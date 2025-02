Lanazione.it - "Ho sbagliato a fidarmi di Conti. Non rosico ma le mie idee cestinate"

Pisa, 19 febbraio 2025 – "Tornassi indietro? Correrei da solo e non appoggerei Michele. Non mi sento né di destra né di sinistra, sono definizioni anacronistiche. Salvini? Prima mi piaceva, ora no. Non sono unne, ma mi fa male vedere sprecato quanto avevo fatto". È un fiume in piena Pierpaolo Magnani, ex assessore alla Cultura della giunta(2018-2023), che dopo un anno "sabbatico" dalla politica torna sulla scena pubblica. Venerdì al centro Sms è in programma un incontro aperto alle associazioni del terzo settore, per le quali – assicura – ha "in mente un progetto molto forte e innovativo". Magnani, riavvolgiamo il nastro. Lei è stato assessore per quattro anni, entrando nella prima giuntadopo la revoca ad Andrea Buscemi? "Quattro anni che definisco ‘lordi’, perché due sono stati segnati dalla pandemia.