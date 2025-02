Tuttivip.it - “Ho paura, non so come dirlo a Helena”. Grande Fratello, arriva l’avviso e Javier crolla

Il 19 febbraio, un aereo ha sorvolato la casa del, portando un messaggio dei fan per Zeudi Di Palma eMartinez: “Zeudi più coraggio,meno orgoglio. We see, zevier”. Questo gesto ha suscitato sorpresa tra i concorrenti, poiché da tempo Zeudi eavevano interrotto la loro frequentazione. Entrambi hanno mostrato imbarazzo nel leggere il messaggio, ringraziando brevemente prima di riprendere le loro attività.Poco dopo,Prestes è giunta in giardino, el’ha subito abbracciata per rassicurarla., pur dichiarando di non essere infastidita, ha consigliato ai sostenitori di “smettere di perdere tempo con questi contenuti”. Successivamente, in una conversazione privata con Amanda,ha confessato: “Ho sempre commentato tutto, ma stavolta non voglio dire nulla perché hodi”.