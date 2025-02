Internews24.com - Hernanes psicanalizza l’Inter: «Ha la sindrome del bel ragazzo. Hanno tutto per vincere ma…»

di RedazioneL’ex centrocampista di Inter, Juve e Lazio,, ha detto la sua sul momento dei nerazzurri facendo anche alcuni complimenti alla squadraIntervenuto attraverso il proprio profilo Tik Tok, l’ex centrocampista di Lazio, Juve e Inter,, ha analizzato il momento dei nerazzurri.SUL MOMENTO DEL– «del bel, del modello figo. Perché ha una bella faccia, un bel fisico scolpito in palestra; è intelligente e grazioso, ha le risorse economiche e una bella macchina. E pensa automaticamente che tutte le ragazze cadano ai suoi piedi e può portare a casa il risultato. Ma non è così: a volte può trovare una ragazza che voleva qualcosa in più, e così è».I COMPLIMENTI AI NERAZZURRI – «La squadra è veramente completa, mi fa piacere vedere come giocano.