Hernanes fa il paragone | L’Inter ha la sindrome del bel ragazzo ma non riesce a…

di Redazionefa il: «ha ladel bel, ma nona.» Le parole del ProfetaTramite video sul profilo Instagram, l’ex Inter,, ha parlato cosi dei nerazzurri:LE PAROLE– «I nerazzurri hanno ladel bel, del modello figo. Perché ha una bella faccia, un bel fisico scolpito in palestra; è intelligente e grazioso, ha le risorse economiche e una bella macchina. Per questo pensa automaticamente che tutte le ragazze cadano ai suoi piedi e può portare a casa il risultato. Ma non è così. A volte può trovare una ragazza che voleva qualcosa in più, e così succede anche al, La squadra è veramente completa, mi fa piacere vedere come gioca. Tutti sanno quando è il momento di fare qualcosa, che sia accelerare o fare un passaggio di prima intenzione o un lancio lungo; sono bravi di testa, veloci, intelligenti.