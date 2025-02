Ilrestodelcarlino.it - Henry Ruggeri, da Potenza Picena a Casa Sanremo

È stato presentato in anteprima ail progetto "Pictures of you", che vede protagonista il compianto giornalista e scrittore musicale Massimo Cotto, scomparso prematuramente nel 2024, grazie a un incontro ospitato ae condotto da Grazia Serra con Chiara Buratti, la moglie di Massimo, e il figlio Francesco. Sul palco è salito anchedi, fotografo ufficiale di Virgin Radio, e Mattia Priori di Fano, direttore creativo e founder di Rebel House. Così loro due hanno raccontato la genesi del progetto "Pictures of you", che comprende un libro edito da Gallucci Editore e la mostra fotografica con gli scatti die lo storytelling di Cotto. Non solo: tramite l’app Notaway® messa a punto da Rebel House, in collaborazione con la società marchigiana Empix Multimedia, inquadrando le fotografie appariranno direttamente sul proprio telefono i contributi video che erano stati realizzati appositamente dallo storico giornalista.