Gamerbrain.net - Hello Kitty Island Adventure: Guida per sbloccare Merry Meadow

Leggi su Gamerbrain.net

Quando inizi a giocare a, esplorerai Friendship, che include diverse aree più grandi come Gemstone Mountain e Mount Hothead. Tuttavia, ci sono anche altre zone che puoiman mano che progredisci nel gioco.Una di queste aree è, una regione a più livelli piena di fiori e abitata da un adorabile personaggio misterioso chiamato Wish Me Mell. In questa, vedremo comeper la prima volta.Forse potrebbe interessarti anche come ottenere compagni e abilitàQuale missione sblocca?Per accedere a, devi completare la missione Curious Caverns, assegnata da Pompompurin. Tuttavia, questa missione ha un requisito: devi prima completare Revive the Oasis.Missioni necessarie prima di Curious CavernsPrima di poter affrontare Curious Caverns, dovrai completare:Revive the OasisDessert-ed BoatParchedInoltre, il tuo livello di amicizia con My Melody deve essere almeno livello 11.