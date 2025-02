Palermotoday.it - "Hanno violentato una turista canadese in un b&b", chiesti 7 e 10 anni di carcere per due cugini

Leggi su Palermotoday.it

Sarebbe stata stuprata in un b&b di via Antonio Marinuzzi nella zona della Stazione centrale, il 2 novembre del 2023, rendendosi però contro della violenza sessuale solo dopo diverse ore, quando aveva riaperto gli occhi e trovato la stanza in disordine, un bicchiere rotto e dei preservativi in un.