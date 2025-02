Juventusnews24.com - Hancko MVP in Milan Feyenoord, la Juve osserva: «Nessuno si aspettava che potessimo passare. Espulsione di Theo Hernandez? Ci ha fatto un grande favore»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24MVP in, la: tutte le dichiarazioni del difensore accostato ai bianconeriIl difensore accostato al calciomercatoDavidha parlato dopo il passaggio del turno colai danni del.SENSAZIONI DOPO LA VITTORIA – «È fantastico e sono davvero contento di quello che abbiamosiche, specialmente in questo stadio. Era difficile, specialmente dopo il gol all’inizio. Ringraziamo i nostri tifosi, sono stati fantastici. E i nostri giovani ragazzi».SUL– «Non era facile, sapevamo che sarebbe stata molto tosta per noi. Volevamo segnare, ma abbiamo dovuto cambiare il nostro piano di gioco. Alla fine siamo riusciti a fare qualcosa di incredibile: guardo a Leao, Pulisic, Felix, Walker.