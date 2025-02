Napolipiu.com - Hamsik e gli anni a Napoli: “Amore travolgente e momenti difficili. Mi hanno derubato due volte”

e gli: “. Midue”">Marek, icona indiscussa dele bandiera del club per dodici, ha ripercorso la sua esperienza nella città partenopea in un’intervista al podcast slovacco Sport24Sk, rivelando anche ipiù complicati legati all’immenso affetto – aeccessivo – dei tifosi.“Ala gente vive di calcio”«La gente avive di calcio e io ho sempre cercato di accontentarli, ma alcuni giorni sono stati scomodi», ha raccontato, che nonostante il suo legame profondo con i tifosi azzurri, ha ammesso di aver vissutodi difficoltà a causa della pressione e dell’attenzione costante.Uscire di casa senza essere riconosciuto? Impossibile. «Aera piuttosto folle uscire per strada e preferivo evitare alcune zone della città perché sarebbe finita male», ha dichiarato l’ex capitano azzurro.