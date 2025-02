Lettera43.it - Hamas: «Nella seconda fase della tregua disposti a rilasciare tutti gli ostaggi in un unico scambio»

è disponibile agliisraeliani rimanenti in unStriscia di Gaza. Lo ha dichiarato all’Afp Taher al-Nunu, alto funzionario del gruppo palestinese, senza però chiarire quanti prigionieri siano attualmente detenuti dao da altri gruppi militanti.Manifestazione a Gerusalemme per il rilascio degli(Getty Images).Finoraha liberato 19: sabato 22 febbraio ne rilascerà altri seiIsraele estanno attuando la primaa Gaza, iniziata il 19 gennaio. Finora sono stati rilasciati 19israeliani, in cambioliberazione di oltre 1.100 detenuti palestinesi. Sabato 22 febbraio e consegnerà altri sei. Al termineprimaStriscia saranno rimasti 58, 34 dei quali ormai senza vita secondo le stime dell’Idf.