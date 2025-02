Metropolitanmagazine.it - Halle Berry rivoluziona il modo di parlare della menopausa con il suo Respin Health

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Per troppo tempo, laè stata circondata da stigma e disinformazione. Ora, grazie a, la conversazione su questo tema sta subendo una trasformazione radicale. L’attrice premio Oscar, da sempre attenta alla salute delle donne, ha deciso di dare una nuova direzione a, un’iniziativa tecnologica che si propone di supportare le donne in questa fasevita attraverso una piattaforma innovativa.parla diintotalmente diversa grazie aha avuto la sua “illuminazione” durante la pandemia, quando si è resa conto di essere in peri. Questo l’ha portata a ripensare, originariamente un portale dedicato al benessere generale, per focalizzarsi sulla salute femminile nella mezza età. “Se c’è qualcosa che merita un nuovo punto di vista, è la”, ha dichiarato l’attrice.