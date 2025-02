Quifinanza.it - Hacker russi attaccano l’Italia per il terzo giorno consecutivo, colpite banche e aziende

Continua la campagna di attacchi informatici da parte dicontro istituzioni pubbliche e private italiane. Per il, il gruppo Noname057(16) ha lanciato diversi attacchi DDoS per rendere inaccessibili alcuni siti. A essere prese di mira questa volta sono state alcunedel settore della difesa.Dal 17 febbraio il collettivo Noname057(16) sta continuando ad attaccare vari siti italiani, in risposta alle parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha paragonato l’invasione dell’Ucraina da parte dellaa all’espansionismo militare della Germania nazista.Ildi attacchicontroContinua la campagna russa di attacchicontro. I siti delleNexi e Mediobanca e ledel settore della difesa Benelli Armi, Fiocchi munizioni, Franchi e Danieli sono irraggiungibili fin dalla mattinata del 19 febbraio.