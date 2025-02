Lapresse.it - Hacker, gruppo filorusso rivendica attacchi a siti italiani per terzo giorno consecutivo

Leggi su Lapresse.it

Ildifilorussi NoName057(16) hato per il. “Stiamo schiacciando l’infrastruttura internet italiana”, si legge in un post delsu X, in cui glidichiarano di avere colpito idi Mediobanca, Nexi e di società legate all’industria delle armi, cioè Benelli Armi, Fiocchi Munizioni, Franchi e Danieli. Ielencati risultano al momento tutti inaccessibili tranne quello di Nexi.La reazione alle parole di Sergio MattarelllaLunedì,ndoinformatici adi banche e trasporti, NoName057(16) aveva spiegato che si trattava di una conseguenza delle parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggetto di critiche negli ultimi giorni da parte di Mosca. “Il presidente italiano Sergio Mattarella ha paragonato la Russia alReich, provocando una dura reazione da parte del ministero degli Esteri russo.