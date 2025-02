Iltempo.it - "Ha fatto un pessimo lavoro". Trump molla Zelensky: accuse pesantissime

«Un dittatore» che non convoca elezioni e «haun». Donaldmuove all'attacco di Volodymyre dell'Europa che «non è riuscita a portare la pace nella regione». «farebbe meglio a muoversi in fretta o non gli resterà più un Paese», scrive il presidente degli Stati Uniti in un post su Truth. Etichettandocome «un dittatore»,scrive: «Amo l'Ucraina, mahaun, il suo Paese è in frantumi e milioni di persone sono morte inutilmente» mentre nel frattempo gli Stati Uniti stanno «negoziando con successo la fine della guerra con la Russia». «Pensateci, un comico di modesto successo ha convinto gli Stati Uniti d'America a spendere 350 miliardi di dollari per entrare in una guerra che non poteva essere vinta, che non avrebbe mai dovuto iniziare, ma una guerra che lui, senza gli Stati Uniti e, non sarà mai in grado di risolvere» scrive ancora il presidente, «gli Stati Uniti hanno speso 200 miliardi di dollari in più dell'Europa, e i soldi dell'Europa sono garantiti, mentre gli Stati Uniti non riceveranno nulla in cambio.