Gustavo Rodriguez, il settimanale Chi pubblica le prime immagini dopo il terribile incidente: "Il peggio è passato"

Gli ultimi mesi sono stati piuttosto difficili per la famiglia, infatti, il papà di Belen, Cecilia e Jeremias, a inizio dicembre era stato ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano in seguito al grave incendio che gli aveva provocato diverse ustioni sul viso e su altre parti del corpo.L’uomo, che il pubblico di Canale 5 aveva conosciuto grazie alla partecipazione a L’Isola dei Famosi insieme al figlio Jeremias, si trovava in un capannone affittato come deposito quando improvvisamente è divampato un forte incendio che gli ha procurato ustioni di secondo grado.i primi momenti di grande preoccupazione, le condizioni dihanno iniziato a stabilizzarsi e, grazie alle cure del personale medico, ha cominciato una lenta ripresa che lo ha portato ad essere dimesso nel giro di qualche settimana.