Ilgiorno.it - GUSTARISO 2025, TORNA LA RASSEGNA GASTRONOMICA PIÙ ATTESA DAGLI AMANTI DEL RISOTTO

Leggi su Ilgiorno.it

, IL SAPORE AUTENTICO DEL RISO CARNAROLI Nell’anno della celebrazione dell’80° anniversario della selezione del riso Carnaroli, sta per partire la nona edizione di, l’ormai notadedicata al Re dei risotti. Dal 24 febbraio al 23 marzo - in settimana e nel weekend - undici ristoranti tra sud Milano, lodigiano e cremasco proporranno menu a prezzo fisso o piatti alla carta pensati per esaltare il gusto inconfondibile del riso Carnaroli. CARNAROLI, IL RISO NATO 80 ANNI FA A PAULLO (MI) Promossa dalla Città di Paullo – con il patrocinio di Ente Nazionale Risi –nasce per divulgare l’origine storica del riso Carnaroli e per promuoverne la varietà originale (selezionata nel 1945 dalla Famiglia De Vecchi, nelle risaie che un tempo circondavano la Città).