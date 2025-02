Gqitalia.it - Guida pratica ai tuoi prossimi jeans skinny, il grande trend della primavera 2025

I miglioriuomo accompagnano e supportano da sempre una certa estetica molto active e molto diretta di chi non è mai sceso a compromessi. Dai Ramones ai Sex Pistols, rocker e ribelli punk, i pantaloni che non lasciano nulla all'immaginazione mettono in risalto al cento per cento la parte inferiore delle nostre silhouette. Ma cosa vuol dire? Pantaloni effetto seconda pelle, appunto skin in inglese. Il consiglio, per chi vuole provarli, è di valutare bene il grado di aderenza sulle gambe, e al contempo la lunghezza: meglio un filo abbondanti sulle scarpe che troppo corti sulle caviglie.