Guida e farmaci come funziona il nuovo codice | i consigli della polizia Stradale

Bologna, 19 febbraio 2025 –strada e assunzione di‘proibiti’ dalla riforma che ha inasprito le sanzioni e equiparato l’uso di alcuni medicinali allasotto l’effetto di alcol o di sostanze stupefacenti con sanzioni che arrivano alla sospensionepatente. “Su tutto deve prevalere il buon senso e certo è che per quanto ad oggi i test salivari non sono ancora a disposizione delle nostre pattuglie, avere con sè un certificato medico che attesti l’utilizzo terapeutico di un certo medicinale potrebbe essere cosa buona e utile”. A parlare è il primo dirigentedi Stato Gian Luca Porroni allasezionedi Bologna.re dopo avere assunto un farmaco antidolorifico o semplicemente,è stato fatto fino al giorno precedente, la terapia da tempo prescritta significa, con l’entrata in vigore delstrada, rischiare la sospensionepatente? “Sono diverse le situazioni che si possono verificare, ma ad oggi, fatta esclusione per lasotto l’effetto di alcol o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, vige il ‘buon senso’ sia dell’automobilista, che sa ad esempio di non doversi mettere al volante subito dopo aver assunto la medicina che da anni prende per dormire, sia delle forze dell’ordine che possono capire al volo se si trovano davanti a persone che hanno fatto abuso diper motivi diversi da quelli strettamente terapeutici”.