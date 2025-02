Panorama.it - Guerra Ucraina - Russia, Trump: «Zelensky? Dittatore mai eletto e comico mediocre»

E’ rottura totale tra il presidente degli Stati Uniti Donalde quello ucraino Volodymyr. Su Truth il tycoon lo ha attaccato pesantemente: «ammette che metà dei soldi che gli abbiamo inviato sono ’mancanti’. Si rifiuta di indire elezioni, è molto basso nei sondaggi ucraini e l’unica cosa in cui è stato bravo è stato suonare Biden come un violino». Poiha proseguito nel suo duro attacco: «è unsenza elezioni che farebbe meglio a muoversi in fretta o non gli rimarrà un Paese». Il presidente ucraino è stato definito daanche come «undi modesto successo che ha convinto gli Stati Uniti d’America a spendere 350 miliardi di dollari, per entrare in unache non poteva essere vinta, che non avrebbe mai dovuto iniziare, ma unache lui, senza gli Stati Uniti e, non sarà mai in grado di risolvere».