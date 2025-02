Tpi.it - Guerra in Sudan: almeno 40 bambini uccisi in tre giorni

Una delle guerre più cruenti attualmente in corso, anche se se ne parla poco, è quella in. E come in tutte le guerre, sono molti ie i più fragili a pagare le conseguenze maggiori, fino a perdere la vita.Iinstanno pagando il prezzo più alto degli incessanti combattimenti. A inizio mese i bombardamenti a Kadugli, nello Stato del Kordofan meridionale, hanno ucciso 21e ne hanno mutilati 29. Secondo quanto riferito,11sono statiin un bombardamento su un mercato del bestiame a El Fasher, nello Stato del Darfur, e secondo quanto si apprende, altri ottosono statie sei feriti in un bombardamento sul mercato di Sabreen, nello Stato di Khartoum, lo scorso 2 febbraio.40sono statiin soli tre, in tre aree diverse del Paese.