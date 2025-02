Guardiola dice che la città ha bisogno di giocare un gioco perfetto a Bernabeu

Leggi su Justcalcio.com

Pepafferma che il Manchester City dovràuna "partita perfetta" per ribaltare un deficit di un goal al Real Madrid negli spareggi knockout della Champions League.City Trail Real 3-2 dall'andata dopo aver segnato due gol in ritardo all'Etihad e sono al comando del pareggio contro la squadra dimentre tornano nel terreno di casa per la seconda gamba.ha già insistito sul fatto che City abbia una possibilità di "meno dell'1%" di raggiungere gli ultimi 16 contro i 15 volte vincitori, che il boss avversario Carlo Ancelotti ha spazzato via e non ha illusioni del compito di affrontare la sua squadra."Dobbiamo renderlo quasi il", ha detto.