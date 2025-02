Tuttivip.it - “Guardate che fanno”. Grande Fratello, Lorenzo e Chiara beccati alla grande. Con Shaila va a finire male

Il clima nella Casa delcontinua a scaldarsi, con nuove tensioni che vedono protagonista Stefania Orlando, sempre più critica nei confronti diCainelli. Negli ultimi giorni, la showgirl si è scontrata più volte con la concorrente trentina, mettendo in dubbio il suo percorso nel reality e, soprattutto, la sua vicinanza aSpolverato.Stefania non ha esitato a esprimere il suo giudizio in maniera tagliente: “pensare ai nuovi Shailenzo, ma sono la brutta copia., tu non hai contenuto, sei una persona vuota perché da sola non avresti il coraggio di dire niente”.L’attacco è stato pesante, ma l’ex volto di Sanremo e Tale e Quale Show non si è fermata qui. Parlando con alcuni coinquilini, si è lasciata andare a uno sfogo più ampio, rispondendo a critiche ricevute nei giorni scorsi: “Ha detto cose che non c’entrano.