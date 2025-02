Liberoquotidiano.it - "Grande lezione politica": ecco chi (da sinistra) si schiera con Marina Berlusconi

L'intervista dial Foglio, in cui ha aperto ai matrimoni gay e a una legge sul fine vita, si è augurata «gradualità» nell'affrontare il tema della cittadinanza e ha messo in guardia dal rischio che Trump «rottami» l'Occidente, ha scosso, trasversalmente, le acque della. Naturalmente commenti positivi sono arrivati, innanzitutto, da Forza Italia, per quanto non a valanga. Se Licia Ronzulli, vicepresidente del Senato, ha parlato di una riflessione «lucida, equilibrata, di prospettiva, giustamente attenta ai rischi globali che il nuovo quadro geopolitico rischia di produrre, anche nel mondo economico e finanziario», e Giorgio Mulé ha letto la «visione di» come «la declinazione di un manifesto liberale concreto e di grandissimo respiro», da Forza Italia non sono arrivate molte altre reazioni.