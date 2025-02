Dilei.it - Grande Fratello, Stefania Orlando sempre più vicina a un inquilino della Casa, la dedica inaspettata

Nel teatrino del, tra liti, confessioni e strategie, c’è un’alleanza che brilla più delle altre: quella trae Iago Garcia. L’intesa cresce, gli sguardi si fanno intensi, e le chiacchierate si trasformano in monologhi esistenziali da manuale. Lei parla, lui ascolta con una calma da attore spagnolo navigato, e nel frattempo, il pubblico si chiede se questa sia solo amicizia o qualcosa di più interessante.La confessione di: tra ricordi e nuove consapevolezzeDentro lapiù spiata d’Italia,si racconta senza filtri. Chi la conosce lo sa: la trasparenza è il suo biglietto da visita. Con Iago Garcia si lascia andare a riflessioni che sanno di nostalgia e nuovi inizi.“Ho recuperato con il mio ex marito un rapporto, diverso da quello di prima, continua a nutrirmi con la sua presenza, so che c’è, qualsiasi cosa possa succedere io so che ho lui con cui confrontarmi e lo stesso vale per lui, quindi penso sia un traguardo importantissimo e non lo vedo un fallimento.