361magazine.com - Grande Fratello, Luca Calvani si espone sugli ex concorrenti

Leggi su 361magazine.com

lancia una bomba: l’ex concorrente intervistato da Chi sisuidi questa nuova edizioneha concluso la sua avventura all’interno della Casa poche settimane fa. L’ex gieffino è stato intervistato dal settimanale Chi dove per la prima volta si è esposto sui suoi ex compagni di avventura. Il reality show condotto da Alfonso Signorini volge quasi al termine e nel frattemporompe il silenzio su alcuni inquilini.Leggi anche, Alfonso D’Apice rompe il silenzioL’ex gieffino sisui suoi ex compagni di avventuraafferma e rivela: “Secondo me i miei preferiti: lago, Amanda, Stefania ed Helena. Con loro mi sono sempre sentito connesso a un livello più profondo”.inoltre aggiunge: “Non credo che la partita l’abbia vinta Lorenzo.