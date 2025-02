Isaechia.it - Grande Fratello, Luca Calvani: “Lorenzo? Non sta mostrando il suo lato migliore”. Poi fa i nomi dei più sinceri nella Casa

è stato sicuramente dei concorrenti più discussi dell’attuale edizione dele il suo rapporto con Jessica Morlacchi, così come gli scontri con Shaila Gatta eSpolverato hanno diviso il pubblico è fatto discutere sui social.Intervistato dal settimanale Chi,ha parproprio della sua esperienza all’interno dellae del suo rapporto con gli ex coinquilini.Per prima cosa, però, l’attore ha chiarito i motivi per cui ha deciso di prendere parte al reality condotto da Alfonso Signorini, svelando uno dei suoi obiettivi era quello di mettersi in discussione:Credo che i percorsi siano difficili da inquadrare quando si stanno percorrendo, ci vuole un po’ di tempo, di prospettiva. Il Gf era una scommessa con me stesso, sicuramente l’opportunità di farmi conoscere da un pubblico più ampio è una delle ragioni più importanti, ma anche la voglia di raccontarmi e portare il mio punto di vista.