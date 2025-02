Isaechia.it - Grande Fratello, Lorenzo dubbioso sul suo futuro con Shaila: “Fuori cosa accadrà? Sono molto preoccupato perché…”

La storia d’amore traGatta eSpolverato continua ad avere grandi alti e bassi all’interno della Casa del.Momenti di forte passione e sentimento si alternano spesso a litigi e discussioni tra i due fidanzati che, giorno dopo giorno, si stanno conoscendo. Ieri pomeriggio un ennesimo confronto tra gli Shailenzo. Primasi è confidato con Maria Teresa Ruta e Mattia Fumagalli parlando proprio delinsieme alla sua fidanzata. Ecco quanto riportato da Biccy.it:A me non è capitato di farmi andare bene, io ho scelto. Non è che l’ho scelta tra varie opzioni,andato da lei perché sentivo ladi sceglierla. Certo, l’ho scelta qui dentro, in questo luogo, in un reality,cialtre mille distrazioni e situazioni.può accadere? Non lo so e lami preoccupa.