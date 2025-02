Anticipazionitv.it - Grande Fratello, brutte notizie per Giglio: grave testimonianza su Yulia Bruschi

Il rapporto trae Lucacontinua a essere al centro di numerose indiscrezioni. Dopo le accuse di un presunto tradimento con un tentatore di Temptation Island, ora l’ex concorrente delsi trova nuovamente nell’occhio del ciclone. Secondo quanto rivelato da Grazia Sambruna nel programma 361 Lounge,avrebbe ripreso a frequentare il suo ex, Simone Costa, in situazioni molto più intime di una semplice cena.: il presunto tradimento diDue settimane fa Alessandro Rosica aveva dichiarato cheavrebbe tradito Lucacon un tentatore di Temptation Island. Tuttavia, il video mostrato come prova ha suscitato molti dubbi, poiché si vede soloabbracciare un ragazzo in discoteca. L’ex gieffina ha negato ogni accusa: “Quel ragazzo del video è un amico di amici, in discoteca c’erano altre persone e hanno visto che non c’è stato nulla”.