361magazine.com - Grande Fratello, Beatrice Luzzi contro Stefania. I fan si ribellano e lei replica così

nell’ultima puntata del reality non ha attaccato Alfonso (come avrebbero voluto i fan) ed è andataOrlando, opinionista insieme a Cesara Buonamici del reality show, non ha convinto i fan con le parole speseOrlando durante l’ultima puntata. secondo i fan, invece, avrebbe dovuto affrontare e commentare le parole dette da Alfonso D’Apice ma non lo ha fatto. E i fan sui social l’hanno bacchettata. Ma lei ha reagito e si è difesa con un lunghissimo post dove spiega il motivo del suo gesto.“Se questo può aiutare il vostro processo di liberazione, visibilità ed equilibrio, continuate pure a sfogare le vostre frustrazioni su di me: mi presto volentieri”,incalzanel suo lungo sfogo sui suoi social.