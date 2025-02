Grana Vlahovic per la Juventus | Giuntoli nei guai

Leggi su Sportface.it

Il caso Dusanrischia di diventare un grosso problema per la: adesso il direttore Cristianoè davvero nei.Boccata d’ossigeno. Si può definire così l’ultimo periodo in casa. Dopo una prima parte di stagione fatta di più bassi che alti, con i troppi pareggi in campionato che hanno condizionato sin da subito la corsa scudetto, adesso sta tornando lentamente il sole nell’ambiente bianconero.Gli acquisti nel mercato di gennaio hanno dato nuova linfa vitale a una squadra che sembrava essersi già spenta dopo soli pochi mesi dall’arrivo di Thiago Motta sulla panchina bianconera. Sono stati diversi i colpi chiusi da Cristianonella sessione invernale di mercato, ma uno su tutti sta trascinando la squadra negli ultimi successi. Sì, stiamo parlando di Randal Kolo Muani.