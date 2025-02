Scuolalink.it - Graduatorie interne di istituto e conferma del docente di sostegno su richiesta della famiglia: cosa sapere

Leggi su Scuolalink.it

Nella scuola secondaria di primo grado, lediper i posti divengono suddivise in base alla tipologia di disabilità e utilizzate per identificare i docenti perdenti posto in caso di riduzione dell’organico. La perdita del posto riguarda esclusivamente la specifica tipologia dicoinvolta. Ad esempio, se si verifica una .dideldisuScuolalink.