Governo Pupi Avati lancia l’idea ministero del cinema Tajani | Interessante

Ilpensa ad istituire undelta da, è stata accolta favorevolmente dall’esecutivo, come dice il vicepremier Antonio. “mi ha parlato della sua idea di dar vita aldel. È una propostaper valorizzare i contenuti culturali, audiovisivi e multimediali che da sempre danno lustro all’Italia ed aiutano a promuovere i nostri prodotti., un settore chiave del made in Italy. Valuteremo questa iniziativa con gli alleati di”, scrive sui social il leader di Forza Italia.Un giudizio favorevole che incontra l’entusiasmo di. “L’apertura disulla mia proposta di undel? La cosa mi riempie d’orgoglio perché vuol dire che è stata finalmente presa seriamente in considerazione dal”, dice il cineasta a LaPresse.