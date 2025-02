Lanotiziagiornale.it - Governo in fuga su Paragon e Almasri: non risponde sul trojan e nega le carte

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Sullo scandaloilMeloni scappa. Ieri infatti con una lettera consegnata al presidente della Camera, Lorenzo Fontana, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha fermamente declinato l’invito a riferire durante il question time sullo spyware Graphite della società Israeliana, comprato dall’Italia e inoculato nei cellulari del giornalista Francesco Cancellato e in quelli di alcuni attivisti, come Luca Casarini.“Ogni informazione sudeve essere considerata classificata”Ilha fatto sapere che nonrà alle interrogazioni presentate dalle opposizioni perché “deve intendersi classificato” “ogni altro aspetto” della vicenda che non sia stato già trattato nelle audizioni presso il Copasir e nel question time del 12 febbraio scorso.