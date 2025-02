Google versa 326 mln al fisco italiano

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

11.25326mln alhato al326 milioni di euro per imposte nonte, sanzioni e interessi e la Procura di Milano,che indagava per evasione fiscale sullaIreland Limited, ha chiesto l'archiviazione del procedimento. Lo comunica la Procura. L'indagine riguardava in particolare un accertamento fatto in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate relativo al 2015-2019.Ravvisata tra l'altro,si legge in una nota del procuratore Viola, "l'omessa presentazione dichiarazione dei redditi annuali prodotti in Italia"