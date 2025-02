Ilfattoquotidiano.it - Google versa 326 milioni di imposte non pagate al fisco italiano. La Procura di Milano chiede l’archiviazione dell’inchiesta

chiude un contenzioso tributario con ilndo all’Agenzia delle Entrate 326di euro tranonte, sanzioni e interessi. E ladi, che indagava per evasione fiscale sullaIreland Limited,del procedimento. La svolta è stata ufficializzata daltore di, Marcello Viola, in una nota.L’inchiesta del Nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza diaveva ipotizzato una frode fiscale da quasi 900di euro fra 2015 e 2019 con la presenza in Italia di una “stabile organizzazione occulta” dicostituita dai “server e dall’infrastrutture tecnologica” per il funzionamento dei servizi digitali offerti dalla piattaforma. Lacontestava, come in molti casi simili riguardanti le multinazionali tech e non, l’omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi prodotti in Italia e delle dichiarazioni di sostituto d’imposta cheIrlanda avrebbe dovuto applicare sulle royalties girate alle società estere dello stesso gruppo.